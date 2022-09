Podgorica domaćin dva svjetska stonoteniska turnira

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 2. do 9. oktobra biti domaćin dva turnira, koji će okupiti najtalentovanije svjetske stonotenisere, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Od 2. do 4. oktobra biće domaćin prestižnih turnira za mlade – WTT Youth Contender i WTT Youth Star Contender, od 2. do 9. oktobra.

Saopšteno je da se tturniri tog ranga prvi put organizuju u Crnoj Gori.

Najavljeno je da će učestvovatio oko 300 najboljih mladih stonotenisera i stonoteniserki, u uzrastima do 11, 13, 15, 17 i 19.

Nagradni fond turnira, koji će se bodovati za svjetske rang liste, iznosi 15 hiljada USD.

Turniri će biti održani pod pokroviteljstvom Svjetske stonoteniske federacije (ITTF).

Menadžer WTT takmičenja za mlađe kategorije Tijago Vijegas kazao je da su turniri dobra prilika za crnogoprske stonotenisere.

“Organizovanje međunarodnih takmičenja važno je za crnogorske igrače, jer dobijaju priliku da igraju sa najboljim stonoteniserima svijeta”, rekao je Vijegas na konferenciji za novinare.

On je naglasio da su turniri tog ranga od velikog značaja za igrače jer se boduju za rang listu.

“Kriterijumi za učešće su visoki, a poeni koji se osvajaju su važni i za seniorska prvenstva”, rekao je Vijegas.

Komentarišući uslove u dvorani on je kazao da su oni sjajni i da će takmičari imati priliku da pokažu šta znaju.

Direktor turnira Sunčica Rogić kazala je da su u toku zaveršne pripreme i da sne sumnja da će organizator ispuniti sve zahtjeve supervizora.

“Specifičnosti koje turniri nose, jer se organizuju jedan za drugim, donijeli su i posebne izazove. Posebno drugi turnir, jer zbog svog ranga ima i veće zahtjeve zbog brendiranja i izgleda dvorane. To je dovelo do toga da oba turnira organizujemo po standardu drugog”, rekla je Rogić.

Ona je naglasila da je benefit turnira što će na oba nastupiti i crnogorski igrači, koji ne bi mogli da se igra negdje drugo.

Prewma njenim riječima, na prvom turniru igraće 18, a na drugom sedam crmnogorskih stonotenisera.

Potpredsjednik STSCG Ranko Boca kazao je da nakon uspješne saradnje sa Evropkom asocijacijom (ETTU), organizacijom svjetskih turnira Crnu Goru definitivno dovode na svjetsku stonotenisku mapu.

“Tri su benefita zahtjevnog projekta koji smo preuzeli i osim promocije, kvalitet takmičara, garancija je spektakularnim igrama u ovom masovnom i međunarodno popularnom olimpijskom sportu. To će, nadamo se uticati i na viši status stonog tenisa u Crnoj Gori. Uz finansijski aspekt, ne treba zaboraviti ni da će se naši takmiačri nadmetati protiv najboljih, skupljati važne bodove bez skupih putovanja vani”, rekao je Boca.

Talentovani Jakša Krivokapić kazao je da se crnogorska selekcija vrijedno pripremala za veliki izazov i da očekuje dobar nastup.

Crnogorsku reprezentaciju predvodiće selektori Dijana Zonjić i Saša Dragaš.

Oba turnira biće održana u sali Sportskog kompleksa Verde u Podgorici, a ulaz će biti slobodan za sve dane takmičenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS