Pobjede Rudara i Grblja, Igalu i Podgorici po bod

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara i Grblja ostvarili su pobjede, dok je remijem završen duel Igala i Podgorice na startu nove sezone Druge crnogorske lige.

Rudar je u Pljevljima savladao Kom 1:0, a do tri boda došao je golom Vojina Pavlovića u petom minutu sudijske nadoknade.

Grbalj je u Radanovićima slavio protiv rožajskog Ibra 2:0, golovima Lazara Rakočevića u 37. i Sretena Peruničića u 62. minutu.

Bez pobjednika završđen je duel Igala i Podgorice, koji su na stadionu Solila igrali 2:2.

Gosti su golovima, Vojina Jeknića u 38. i Luke Bulatovića u 67. minutu, poveli 2:0.

Na 2:1 smanjio je Faver Duvan Ramirez Hurtado u 77, a konačan rezultat postavio je Aldin Adžović u 84. minutu.

Jeknić u šestom minutu nije realizovao jedanaesterac.

Igalo je meč završilo sa deset igrača, nakon što je u 67. minutu zbog dva žuta kartona isključen Lazar Žižić.

U posljendjem meču ovog kola, u 20 sati na DG areni sastaće se Mladost i Iskra.

U ovom kolu slobodni su fudbaleri Lovćena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS