Pobjede Petrovca i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca i Jezera ostvarili su pobjede u trećem kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Petrovac je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 1:0 i trećim trijumfom zadržao maksimalan učinak na startu novog šampionata.

Odlučujući pogodak postigao je Igor Zonjić u 19. minutu.

Jezero je u Beranama, preokretom u drugom poluvremenu, savladalo tivatski Arsenal 2:1 i upisao drugi trijumf.

Arsenal je poveo golom Jovana Dašića u 31. minutu.

Izjednačio je Armin Bošnjak u 66, a pobjedu plavskoj ekipi donio je Edis Redžepagić u 79. minutu.

Poslije prvog poluvremena, Mornar u Baru vodi protiv Sutjeske 2:0 golovima Marka Ćetković u 8. i Alekse Maraša u 17. minutu, dok u duelu Iskre i Rudara nema golova.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u 21 sat, sastaće se Budućnost i Dečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS