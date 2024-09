Pobjeda Mladosti za čelo tabele

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su večeras na Zlatici ekipu Koma 1:0 i nakon sedmog kola preuzeli čelnu poziciju na tabeli Druge crnogorske lige.

Odlučujući pogodak, za četvrti trijumf, postigao je Igor Vukčević u 37. minutu.

Rudar, vodeći do ovog kola, igrao je u Pljevljima protiv Grblja 1:1.

Domaćin je poveo golom Andrije Pupovića u 55. minutu.

Konačan rezultat, pet minuta kasnije, Andrija Vukoje.

U derbiju začelja, Iskra je u Rožajama savladala

Ibar 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Ognjem Rolović u 58. minutu.

Seriju bez poraza prekinuo je Lovćen, koji je na DG areni izgubio od Podgorice 3:1.

Domaći sastav do pobjede vodili su Kristijan Radunović u 4, Vojin Jeknić u 74. i Mitar Radivojević u sedmom minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Lovćen postigao je Filip Vujović u osmom minutu.

Slobodni su bili fudbaleri Igala.

