Pobjeda Budućnost Volija u Sremskoj Mitrovici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Sremskoj Mitrovici ekipu Mege 85:76, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel 79:66, upisao je 18. pobjedu i ostao u trci za treće mjesto na tabeli.

Budućnost su do pobjede u dvorani Pinki vodili Erik Grin sa 17 i Dželil Obrajan sa 16, Tre Bel-Hejs je ubacio 15, a poen manje Kenan Kamenjaš.

U ekipi Mege najbolji je bio Danko Branković sa 23 koša.

SC Derbi će u ponedjeljak ugostiti Igokeu, dok će dan kasnije rivali biti Mornar Barsko zlato i Cedevita Olimpija.

