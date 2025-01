Pobjeda Budućnost Volija u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Splitu istoimeni hrvatski tim 83:48, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost, koja je prvi međusobni duel dobila 97:75, upisala je osmi uzastopni, ukupno 15. trijumf ove sezone.

Podgorički tim je u Splitu odigrao dobar meč i potpuno nadigrao rivala.

Serijom od 15:0 poveo je 28:18 u 14. minutu, dok je na polovini meča 43:30.

Budućnost je sve dileme riješila u trećoj četvrtini, nakon kjoje je stekla prednost od 28 poena (65:37).

U 36. minutu bilo je 76:46, dok je razlika na kraju bila i najubjedeljivija na meču.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Flečer Megi sa 14, Đorđe Jovanović je ubacio 12, a po deset Džuan Morgan i Mekinli Rajt.

U domaćem sastavu dvocifren je bio Tonko Vuko sa 13 poena.

SC Derbi će u nedjelju, u 17 sati, ugostiti Cibonu, a najavljeno da će ulaz u dvoranu slobodan.

Za ponedjeljak zakazan je duel Mornar Barskog zlata i Crvene zvezde (17).

