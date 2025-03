Pobjeda Budućnost Volija protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici čačanski Borac 86:69, u utakmici 23. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički sastav, drugoplasirani na tabeli regionalnog takmičenja, opravdao je ulogu favorita i upisao 21. pobjedu ov sezone.

Budućnost je već u prvoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost (30:16), koja je na polovini meča iznosila 19 poena (52:33).

Uslijedila je treća četvrtina, u kojoj je domaćin ubacio svega šest poena i dozvolio rivalu da serijom od 21:0 početvkom posljednjeg dijela povede 61:58.

Vođstvo gostiju pobudilo je uspavanog domaćina koji je sa 16 vezanih poena preokrenuo rezultat na 74:61 i riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi Ferel sa 21, Nikola Tanasković ubacio je 15, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa 12 poena.

U ekipi iz Čačka najbolji je bio Diante Boldvin sa 19 koševa.

U crnogorskom derbiju SC Derbi je juče u Baru savladao Mornar 94:74.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS