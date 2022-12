Pletikosić: Popraviti loš utisak iz Đera

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks želi da protiv Đera odigra dobro i popravi loš utisak iz prvog međusobnog duela, kazala je srednji bek podgoričkog tima Matea Pletikosić.

Budućnost i Đer odigraće u subotu utakmicu devetog kola Lige šampiona.

Rival Budućnosti je petostruki šampion Evrope, koji je u prvih osam kola upisao šest trijumfa i dva poraza.

Izabranice Bojane Popović u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju četiri trijumfa, tri poraza i remi.

Pletikosić je kazala da je privilegija igrati protiv Đera, ekipe koja posljednjih deset godina igra u izuzetno kvalitetnom sastavu.

Ona je naglasila da je Đer veliki izazov i da podgoričke rukometašice protiv njih imaju veliku želju i motiv da se nadigravaju i dokazuju.

“Utakmica u Đeru je bilo naše najlošije izdanje ove sezone. Sigurna sam da ćemo drugi meč odigrati mnogo bolje i da možemo mnogo više od onoga što smo pokazale u Đeru”, kazala je Pletikosić na konferemciji za novinare.

Ona smatra da Budućnost, ukoliko želi da se suprostavi mađarskom timu, mora ponoviti izdanje protiv Storhamara.

“Moramo da smanjimo tehničke greške, odigramo duži napad. Da postavimo našu igru i da im ne dozvolimo kontre i polukontre. Rezultat sa Evropskog prvenstva podigao nam je samopouzdanje, dao nam je snagu i veliki mmotiv da i u Ligi šampiona možemo mnogo”, rekla je Pletikosić.

Ona je naglasila da će podgoričke rukometašice dati sve od sebe da se suprostave rivalu.

Predstojeći duel biće 27. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 19 pobjeda, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije četiri sezone Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima.

Dobio je i posljednja dva međusobna duela – u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprili prošle godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS