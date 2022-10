Pletikosić: Budućnost Bemaks ne ide u Đer da izgubi

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa ne idu u Đer da izgube, već da se bore i pokažu šta znaju, kazala je srednji bek podgoričkog tima Matea Pletikosić.

Budućnost i Đer odigraće u subotu utakmicu šestog kola Lige šampiona.

Rival Budućnosti je petostruki šampion Evrope, koji je u prvih pet kola upisao četiri trijumfa i sa osam bodova je lider B grupe.

Izabranice Bojane Popović u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju po dva trijumfa i poraza i remi.

Pletikosić je kazala da očekuje težak meč protiv ekipe koja je godinama u vrhu evropskog rukometa.

“Očekujem tešku utakmicu, ali i našu veliku borbu. Ne idemo da izgubimo, već da se borimo i pokažemo da možemo. U svakoj utakmici ove sezone pokazale smo da sa svima možemo da igramo, a da nije bilo naših grešaka i promašenih zicera rezultat bi bio drugačiji protiv Meca i Esbjerga. Nijesu nas toliko nadigrale”, rekla je Pletikosić.

Ona je naglasila da je Đer veliki izazov i da podgoričke rukometašice protiv njih imaju veliku želju i motiv da se nadigravaju i dokazuju.

“Đer je ranjiviji nego ranije. Izgubio je ove sezone pred svojim navijačima od Meca, što se nije dešavalo davno”, rekla je Pletikosić.

Predstojeći duel biće 26. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 18 pobjeda, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije četiri sezone Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima.

Dobio je i posljednja dva međusobna duela – u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprili prošle godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Subotnji duel u Đeru počeće u 18 sati.

