Petrov na korak od odbrane titule

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov pobjedom u desetom kolu u duelu sa velemajstorom Nebojšom Nikčevićem, napravio je važan korak ja odbrani titule.

Petrovu će u poslednjem kolu 77. pojedinačnog prvenstva Crne Gore u šahu, biti dovoljan i remi da odbrani titulu.

To bi bila njegova druga titula u drugom nastupu na prvenstvima Crne Gore.

U velemajstorskom derbiju igrana je španska partija, Petrov je vodio bijele figure, a nakon neopreznosti Nikčevića, taktičkim udarom krenuo je u napad na crnog kralja.

Serijom preciznih poteza, Petrov je ispleo matnu mrežu, a završna slika je prelijepa, obzirom da je Petrov skakačem matirao svog protivnika, žrtvujući damu.

Petrov se u poslednjem kolu vodeći bijele figure sastaje sa Veljkom Šćekićem, koji je večeras savladao Miloša Vlatkovića iskoristivši njegovu grubu grešku u dalekoj završnici.

Teoretske šanse da upiše svoje ime na listu prvaka Crne Gore ima i fide majstor Nemanja Vukčević, koji je u u desetom kolu, u zanimljivoj partiji, preciznom igrom, savladao Milorada Ratkovića i ostao na pola poena zaostatka za Petrovom.

U duelu na trećem stolu, jedan od najvećih talenata crnogorskog šaha Peko Đurović zaigrao je odlučno crnim figurama i upisao pobjedu protiv Andreja Šukovića iskoristivši njegovu pasivnu igru.

Pobjedom je Đurović došao do sedam poena na svom kontu, a Đurović je na diobi trećeg mjesta sa Denisom Kadrićem.

Kadrić je crnim figurama uspio da prekine niz Miloša Pečurice od 18 partija bez poraza na državnim šampionatima.

Da će borba za medalje biti zanimljiva do poslednjeg poteza garantuju parovi poslednjeg kola, u kojem se sastaju Nemamja Vukčević i Peko Đurović, odnosno Denis Kadrić i velemajstor Nikola Đukić, koji se pobjedom u desetom kolu protiv Blaža Kalezića vratio u gornji dio tabele.

Zanimljivo je da su u današnjem kolu odlučene partije na prvih osam stolova, a važne pobjede ostvarili su Vladimir Vujošević koji je iskoristio neopreznosti Aleksandra Tomića u topovskoj završnici, Armin Mušović koji je previd velemajstora Božidara Ivanovića kaznio matom i Bogdan Podlesnik koji je savladao Uroša Rašovića.

Petrov je uoči posljednjeg kola vodeći sa 8,5 bodova.

Vukčević je drugi sa osam, dok su Kadrić i Đurovićosvojili po sedam bodova.

U posljednjem jedanaestom kolu sastaju se: Petrov – Šćekić, Vukčević – Đurović, Kadrić – Đukić, Vujošević – Šuković, Kalezić – Mušović, Nikčević – Pečurica, Podlesnik – Ratković, Rovčanin – Tomić, Pušara – Milović, Vlatković – Miletić, Drašković – Nikač…

Posljednje kolo na programu je sjutra u 16 sati.

