Perković: Podgorica domaćin Kupa Crne Gore i dvodnevnog seminara

Podgorica, (MINA) – Karate savez spremno ulazi u drugi dio sezone i očekuje da organizaciono i rezultatski bude nastavljen kontinuitet dobrih rezultata i da crnogorski karatisti uspješnu 2022. godinu učine još uspješnijom, kazao je predsjednik te asocijacije Predrag Perković.

On je najavio da će Karate savez 8. oktobra u dvorani Morača organizovati Otvoreni kup Crne Gore za djecu, kadete, juniore, mlađe seniore i seniore.

Turniru će prethoditi dvodnevni seminar, 6. i 7.oktobra, u Sportsko kulturnom centru Univerziteta Crne Gore.

Gost Karate saveza biće nekadašnji evropski i svjetski prvak, WKF instruktor i majstor karate sporta 5. dan, Predrag Stojadinov.

Perković je kazao da Karate savez, poslije dužeg niza godina, ponovo pokreće zvanični Kup Crne Gore za sve uzrasne kategorije.

“Iako nam je u prvoj godini ponovnog pokretanja tog takmičenja primarni cilj da okupimo sve karatiste iz Crne Gore, od samog početka željeli smo da ga postavimo kao otvoreni kup. Na taj način stvaramo pretpostavke da se naši karatisti takmiče u jačoj konkurenociji, ali ne krijemo ni ambiciju da Otvoreni Kup Crne Gore, u bliskoj budućnosti, izraste u jedan od najjačih karate turnira u regionu”, rekao je Perković agenciji MINA.

On vjeruje da će Kup Crne Gore veoma brzo postati turnir koji će mnoge karate federacije i klubovi iz inostranstva uvrstiti u kalendar svojih aktivnosti.

“Da bi došli do tog cilja od samo početka smo se potrudili da stvari organizaciono postavimo kako treba i vjerujemo da će u Sportskom centru Morača, 8. oktobra, biti praznik karate sporta”, rekao je Perković.

Govoreći o dvodnevnom seminaru, on je kazao da će predavač biti veliko ime karate sporta.

On je podsjetio da je Stojadinov bivši evropski i svjetski šampion, a sada trener koji je stvorio šampione Evrope i svijeta.

“Zahvalni smo našem prijatelju Predragu Stojadinovu što je bezrezervno prihvatio naš poziv da dio svog velikog znanja i iskustva podijeli sa nama. Mogućnost da prisustvuju seminaru imaće svi naši reprezentativci, kao i treneri iz svih crnogorskih klubova, čime realizujemo još jedno obećanje, a to je organizovanje seminara u cilju daljeg unapredjenja rada i rezultata naših karatista i trenera”, rekao je Perković.

Prema njegovim riječima, cilj Saveza je da u budućnosti organizuje seminare u obje karate discipline, u katama i borbama.

Perković je najavio da crnogorske karatiste do kraja godine očekuju nastupi na dva velika takmičenja – Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Turskoj i šampionatu Balkana, za istu uzrasnu kategoriju, koji će početkom novembra biti održan u Baru.

On je podsjetio da je crnogorska reprezentacija u toj uzrasnoj kategoriji na ovogodišnjem prvenstvu Evrope u Pragu osvojila pet medalja, kao i da se još troje takmičara borilo za odličja ili ih je osvajalo na ranijim prvenstvima Evrope.

“Imamo izuzetno talentovanu generaciju karatista, što nas hrabri da sa velikim optimiznom idemo u susret tim takmičenjima”, rekao je Perković.

