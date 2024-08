Peković: Pametnom i hrabrom igrom do željenog cilja

Podgorica, (MINA) – Dečić uz pametnu, hrabru igru može doći do tog željenog cilja – plasmana u plej-of rundu Lige konferencija, katao je trener tima iz Tuzi Milorad Peković.

Fudbaleri Dečića odigraće sjutra u Nikšiću protiv Helsikija revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija

Finski tim prvi duel pred svojim mnavijačima dobio je 1:0.

Peković je kazapo da su svjesni koliko je važna sjutrašnja utakmica i da bi eventualnim prolaskom uradili veliku stvar, za klub, ali i za sve ljubitelje fudbala u Crnoj Gori.

“Sa druge strane, ne smijemo da budemo previše euforični, da krenemo na sve ili ništa od prvog minuta. Moramo da budemo pametni, hrabri u isto vrijeme, zato što jurimo taj gol zaostatka. Priprema je drugačija nego za ostale utakmice. Moramo da budemo pametni, zato što ekipa Helsinkija će drugačije igrati”, rekao je Peković na konferenciji za novinare.

On je kazao da Dečić mora biti ofanzivniji, pa će Helsinki imati prostora prema naprijed.

“Imaju brze, hitre igrače i znaju to da iskoriste. Od prvog momenta moramo da budemo pametni, u isto vrijeme da imamo samopouzdanja koje smo stekli u prethodnim utakmicama. Da probamo da napravimo iskorak i da se svi na kraju radujemo”, rekao je Peković.

Govoreći prvom međusobnom duelu, Peković je podsjetio da je Dečić u Finskoj odigrao dobru utakmicu protiv jako dobre ekipe.

On je naglasio da su u drugom poluvremenu nametnuli svoj kvalitet i ritam, imali posjed.

“Primili smo taj gol, ali smo brzo konsolidovali redove. Bili smo disciplinovani. Preuzeli smo posjed, imali nekoliko šanse, kao i dva poništena gola. Sve to nam daje pravo da vjerujemo da možemo da igramo sa ekipama na tom nivou. Da ponovimo tu igru od prije sedam dana i da se radujemo svi”, rekao je Peković.

Duel u Nikšiću počeće u 21 sat.

Bolji iz dvomeča Helskinkija i Dečića u plej-of rundi igraće sa slabijim iz duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Kalskiva i Borca iz Banja Luke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS