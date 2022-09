Omladinci pobijedili Gruziju

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Hjeringu selekciju Gruzije 3:1, u trećem kolu devete grupe preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi trijumf crnogorskih fudbalera na turniru, nakon što su u prva dva kola poraženi od Engleske 2:0 i Danske 6:1.

Crnogorska selekcija do pobjede došla je golovima Bojana Pevićevića u 43. i Viktora Đukanovića u 73. i 77. minutu.

Jedni pogodak za Gruziju, koja je turnir završila bez bodova, postigao je Nikolozi Covrebašvili u 54. minutu.

U meču za prvo mjesto u grupi Engleska je pobijedila Dansku 4:2.

Obje selekcije, pobjedama u prva dva kola, obezbijedile su plasman u elitnu rundu kvalifikacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS