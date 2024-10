Omladinci Budućnosti sjutra gosti Trabzonspora

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti igraće sjutra u gostima protiv turskog Trabzonspora prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za omladinsku Ligu šampiona.

Budućnost je na startu kvalifikacija eliminisala Dinamo iz Tbilisija, dok je Trabzonspor bio slobodan.

Crnogorski predstavnik pred svojim navijačima slavio je 4:1 i nadoknadio zaostatak iz prvog meča, koji je gruzijski tim na stadionu “Mihel Meski” dobio 3:2.

Budućnost će u Trabzonu biti oslabljena neigranjem Andrije Bulatovića i Lazara Savovića zbog obaveza u prvom timu i Matije Jovanovića, koji nastupa u kadetskoj reprezentaciji.

Duel na Šenol Guneš stadionu počeće u 18 sati.

Revanš je na programu 6. novembra.

