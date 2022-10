Nikšićki golbalisti dominirali u Nišu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić pobjednik je međunarodnog turnira u Nišu.

Nikšićki golbalisti do trofeja došli su sa maksimalnim učinkom, a sva četiri meča dobili su prekidom.

Prema propozicijama, utakmica se prekida kada jedna od ekipa stekne prednost od deset golova.

Crnogorski predstavnik u grupi pobijedio je niški Nais 11:1 i Feniks iz Skoplja 14:4.

U polufinalu eliminisao je Golbal centar Sarajevo 13:3, dok je u finalnom meču trijumfovo u duelu sa bugarskom Vitošom 15:5.

Uspješan nastup komletirao je Marko Nikolić, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira.

Ekipa Nikšića sa četiri pobjede i maksimalnim učinkom osvojila je prošlog vikenda i turnir u Beogradu.

“Golbal klubu Nikšić oba turnira u sklopu su priprema za finalni turnir SEGL Lige šampiona, koji će biti odigran od 27. oktobra do 1. novembra u njemačkom Roštoku”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

Nikšićki tim u Nišu nastupio je u sastavu Marko Nikolić, Veselin Vuković, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

Tim su predvodili treneri Nikola Čurović i Branislav Bulatović.

