Nikšić ubjedljiv na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić pobjednik je međunarodnog turnira Trofej Beograda.

Nikšićki golbalisti do trofeja došli su sva četiri meča, uz gol razliku 41:11.

Savladali su Tešanj 19:9, Feniks iz Skoplja 11:1, Mladost iz Beograda 11:1 i Centar iz Sarajeva 10:0.

“Naš klub sljedeći petak putuje u Niš, gdje će učestvovati na još jednom međunarodnom turniru. Oba turnira, u Beogradu i Nišu, u sklopu su priprema za finalni turnir SEGL Lige šampiona, koji će biti odigran od 27. oktobra do 1. novembra u njemačkom Roštoku”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

