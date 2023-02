NBA rezultati – Pobjeda Čikaga, dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Šarlota 114:98, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je 24. trijumf Čikaga doprinio sa 17 poena i 12 skokova.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Ajo Dosumu sa 22, dok je Kobi Vajt ubacio 20 poena.

Pobjedu pred svojim navijačima upisao je i Denver protiv Golden Stejta 134:117.

Najefikasniji u domaćem timu bio je Džamal Marej sa 33, dok je Nikola Jokić meč završio sa 22 poena, 16 asistencija i 14 skokova i upisao 17. tripl-dabl u sezoni.

U ekipi Golden Stejta bolji od ostalih bio je Stef Kari sa 28, Džordan Pul je dodao 22, a Džonatan Kuminga 17 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Milvoki – Los Anđeles Klipers 106:105

Indijana – Los Anđeles Lejkers 111:112

Klivelend – Memfis 128:113

Njujork – Majami 106:104

Dalas – Nju Orleans 111:106

