NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Oklahome 123:119, a Nikola Vučević meč je završio sa po 13 poena i skokova.

Domaći tim do sedme pobjede ove sezone vodio je Šaj Gildžes Aleksander sa 30 poena.

Isti učinak imao je i u ekipi Čikaga Demar Dirozan.

Denver je u Los Anđelesu slavio protiv Klipersa 114:104, a Nikola Jokić je trijumf doprinio sa 19 poena i 13 skokova.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Eron Gordon sa 29, dok je Džamal Mari dodao 21 poen.

U ekipi iz Los Anđelesa najbolji je bio Džon Vol sa 23 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Šarlot – Minesota 110:108

Orlando – Filadelfija 99:107

Njujork – Portland 129:132

Boston – Sakramento 122:104

Hjuston – Atlanta 128:122

Indijana – Bruklin 128:117

Memfis – Nju Orleans 132:111

Majami – Vašington 110:107

Milvoki – Klivlend 117:102

San Antonio – Los Anđeles Lejkers 94:105

Finiks – Detroit 108:102

Golden Stejt – Juta 129:118

