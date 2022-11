NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Bostona 123:119, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je za 35 minuta u igri upisao 24 poena, a imao je i 12 skokova i tri asistencije.

Čikago je početkom četvrte četvrtine gubio 105:91, ali se, nakon dvije trojke Vučevića, vratio u igru, ali dovoljno samo da ublaži poraz.

Boston je do pobjede, pete ove sezone, vodio Džejson Tejtum sa 36 poena, dok je 25 dodao Malkolm Brogdon.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Demar Derozan sa 46, dok je Zek Lavin dodao 16 poena.

Na ostalim utakmicama postognuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Klivlend 88:112

Indijana – Majami 101:99

Filadelfija – Njujork 104:106

Vašington – Bruklin 86: 128

Memfis – Šarlot 130:99

San Antonio – Los Anđeles Klipers 106:113

Dalas – Toronto 111:110

Nju Orleans – Golden Stejt 114:105

Minesota – Milvoki 102:115

Finiks – Portland 106:108

Los Anđeles Lejkers – Juta Džez 116:130

