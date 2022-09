Nastaviće saradnju kako bi implementirali projekte iz sportske infrastrukture

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih i Opština Ulcinj spremni su za dalju saradnju kako bi uspješno i kvalitetno u dogledno vrijeme implementirali projekte iz sportske infrastrukture, saopšteno je na sastanku predstavnika tog resora i Opštine.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, resorni ministar Vasilije Lalošević i vršilac dužnosti direktora Direktorata za sport, Zoran Jojić, ugostili su predsjednika Skupštine Opštine Ulcinj, Ardijana Mavrića, poslanika Gencija Nimanbegua, Armenda Milu, državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma i sekretara u Fudbalaskom klubu „Otrant“ Selima Gorana.

Teme sastanka, kako se navodi, odnosile su se na unapređenje sportske infrastrukture u Ulcinju, kao i mogućnosti za otvaranje omladinskog kluba u tom gradu.

„Učesnici sastanka izrazili su zadovoljstvo i spremnost za dalju saradnju kako bi uspješno i kvalitetno u dogledno vrijeme implementirali projekte iz sportske infrastrukture“, navodi se u saopštenju.

