MPCFL rezultati – Ubjedljiv trijumf Sutjeske u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su večeras u Petrovcu istoimeni domaći tim 4:0, u premijernom meču Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Nikšićki tim do četvrte pobjede vodili su Dragan Grivić u petom, Marko Vučić u 37. iz jedanaesterca, Novica Eraković u 45. i Vuk Striković u 72. minutu.

Ostale utakmice na programu su u nedjelju.

Jezero će u Beranama, u 16 sati, ugostiti Budućnost, u 18 u Bijelom Polju sastaće se Jedinstvo Franca i Dečić, dok su za 19 zakazani dueli Arsenala i Rudara u Kotoru, osnosno Mornara i Iskre u Baru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS