MPCFL – Odgođeni duel Mornara i Dečića u subotu

Podgorica, (MINA) – Odgođena utakmica 19. kola Meridian Prve crnogorske lige, između fudbalera Mornara i Dečića, biće odigrana u subotu na DG areni, Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore.

Taj duel bio je na programu u srijedu, ali zbog loših vremenskh uslova u Baru nije odigran.

Utakmica na DG areni počeće u 14 sati.

Tim duelom biće završen jesenji dio sezone u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

