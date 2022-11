Miliću zlatna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džiu džicu reprezentativac Arso Milić osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju.

On je trijumfovao u borbama, u konkurenciji seniora do 94 kilograma.

Pobjedom u finalu nad predstavnikom Kolumbije “osvetio” kolegu iz reprezentacije Krsta Radulovića koji je od istog protivnika izgubio već u prvom kolu.

Prije finala eliminisao je predstavnike Kazahstana, Francuske i Danske.

Milić je kazao da je svaki meč bio priča za sebe, ali da je finalni definitivno bio duel protiv najboljeg mogućeg protivnika kojeg je mogao dobiti u svojoj kategoriji.

“Zadovoljan sam svojim nastupom i drago mi je što sam stigao do zlata. Bilo je to sjajno iskustvo za mene i veliki podstrek za naredne izazove”, rekao je Milić.

Još jedno odličje, ovoga puta bronzano, stiglo je u disciplini duo sistem, do 18 godina.

Osvojile su ga Nina Bogićević i Ljubica Nikčević.

One će već sjutra u disciplini duo show sistem imati priliku da uvećaju broj odličja na kontu naše selekcije.

Crnogorska reprezentacija, nakon sedmog dana takmičenja, ima 14 odličja.

