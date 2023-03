Mikulić bez medalje u Gvadalahari

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Nemanja Mikulić bez medalje, kao petoplasirani, završio je nastup na seniorskom 58. Evropskom prvenstvu u Gvadalahari.

Mikulić je danas u meču za treće mjesto i bronzanu medalju, u kategoriji do 75 kilograma, poražen od

Belgijanca Kventina Mahudina.

Borba je završena neriješeno (0:0), a pobjednik je odlučen sudijskim preglasavanjem.

Karatista Bijele je u srijedu eliminisao bronzanog sa Olimpijskih igara u Tokiju, Mađara Karolja Horspatakija i Adila Kaidara iz Luksemburga (6:6), dok je u četvrtfinalnoj borbi poražen od Ukrajinca Andrija Zaplitnija 4:0.

Ukrajinac je plasmanom u finale omogućio Mikuliću nastavak takmičenja, a borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Stefana Pokornija iz Austrije 4:3.

Priliku da se domognu medalje sjutra će imati muški timovi u katama i borbama.

Protivnik kata tima, koji nastupa u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, biće Engleska, dok će rival ekipi u borbama biti Hrvatska.

Crnogorsku ekipu čine Nikola Malović, Nenad Dulović, Lazar Jovović, Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović, Balša Miličković i Dušan Bijelić.

