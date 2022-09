Mijatović: Crnogorska selekcija može protiv BIH

Podgorica, (MINA) – Bosna i Hercegovina (BIH) ima dobru selekciju, sa mnogo kvalitetnih pojedinaca, ali je crnogorskla selekcija u Podgorici pokazala da može da igra sa njima”, kazao je golman Milan Mijatović.

Crna Gora i BIH odigraće u petak utakmicu grupe 3 B Lige nacija.

Mijatović je naglasio da crnogorska selekcija do povoljnog rezultata može disciplinovanom i borbenom igrom, sa velikom željom.

“Kada napravite rezultate, uvijek se sa velikim optimizom čeka naredna akcija. Želimo da nastavimo gdje smo stali, iako nemamo imperativ. Sami smo stvorili ovakvu šansu, pokušaćemo da je iskoristimo i već sada se plasiramo u baraž za Evropsko prvenstvo”, kazao je Mijatović.

Prvi duel u Podgorici završen je 1:1.

On smatra da crnogorska reprezentacija ne bi trebalo da razmišlja o rezultatu, već da odigra najbolje što može.

“Da budemo disciplinovani, da damo sve od sebe, pa da vidimo kakav će biti ishod takve igre. Svaki pozitivan rezultat – neriješen ili pobjeda – bio bi veliki korak naprijed. Ono što je sigurno – nakon izdanja u junu, u kojima smo pokazali kvalitet, svaki rival nas gleda ozbiljnije”, rekao je Mijatović.

Govoreći o rivalu, on je istakao da selekcija BIH uvijek igra ofanzivno u Zenici, pred domaćom publikom.

“Imaju i igrače takvog profila. Ali, ako budemo disciplinovani, imamo velike šanse”, zaključio je Mijatović.

Crnogorski napad biće oslabljen, jer je danas potvrđeno da Nikola Krstović zbog povrede zadnje lože neće konkurisati za sastav.

