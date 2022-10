Mec slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Podgorici od francuskog Meca 36:28, u utakmici četvrtog kola B grupe Lige evropskih šampiona.

To je drugi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon što je pred svojim navijačima izgubio i od danskog Esbjerga 28:23.

Budućnost je upisala i dvije pobjede, u gostima protiv turske Katamone 40:27 i Lokomotive u Zagrebu 25:24.

Mec, koji je prošle sezone bio finalista Lige šampiona, upisao je treći trijumf.

Savladao je pred svojim navijačima norveški Storhamar 31:22 i Đer u gostima 28:24, dok je remizirao u Bukureštu sa Rapidom 32:32.

Mec je do pobjede vodila Bruna Aparesida Almeida de Paula sa devet, dok je Klo Valentini meč završila sa sedam golova.

U podgoričkom timu najbolja je bil Milena Raičević sa deset golova, dok je Ivana Godeč postigla sedam.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS