Marković: Prokišnjavanje ne bi trebalo da ugrozi početak EP

Podgorica, (MINA) – Prokišnjavanje dijela krova Sportskog centra Morača ne bi trebalo da ugrozi ili odgodi početak Evropskog prvenstva (EP) za rukometašice, kazao je direktor Sportskih objekata Podgorice Vojislav Marković.

Marković je, kako prenosi portal RTCG, kazao da se voda pojavila samo na dijelu tribina, ali ne i na terenu.

Prema njegovim riječima, do prokišnjavanja je došlo na dijelu krova koji pokriva tribine.

“Današnje prokišnjavanje ne bi trebalo da ugrozi utakmicu, jer vode nema na terenu”, kazao je Marković za Portal RTCG.

Marković je istakao da se radi o velikoj krovnoj površini i da problem na krovu nije moguće uočiti kada nema kiše.

On je istakao da su obilne kiše sa olujnim vjetrom izazvale probijenje vode u dijelu krovne konstrukcije.

Marković je najavio da će nadležne službe, čim to omoguće vremenski uslovi, učiniti sve da problem bude riješen.

“Mi radove možemo da sprovodimo samo kada nema kiše”, rekao je Marković.

On je kazao da redovno kontrolišu konstrukciju krova i da su sva mišljenja struke pozitivna jer nema pomjeranja u konstrukciji i da vjerovatno postoji problem sa hidroizolacijom.

