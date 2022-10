Mančester siti i Čelzi ubjedljivi, slavio i Real

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i Čelzija ostvarili su ubjedljive pobjede, a bodove je osvojio i madridski Real, u trećem kolu Lige evropskih šampiona.

Mančester siti je pred svjim navijačima, u meču G grupe, savladao Kopenhagen 5:0 i upisao treći trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

U drugom meču te grupe Borusija iz Dortmunda je kao gost slavila protiv Sevilje 4:1.

U E grupi, Čelzi je u Londonu savladao Milan 3:0, dok je zagrebački Dinamo kao gost poražen od Salcburga 1:0.

Real, koji brani trofej, savladao je u Madridu, u F grupi, ukrajinski Šahtjor 2:1.

Pobjedu u toj grupi ostvario je i Lajpcig, koji je pred svojim navijačima slavio protiv Seltika 3:1.

U H grupi, Benfika i Pari Sen Žermen igrali su u Lisabonu 1:1, dok je Juventus u Torinu savladao Makabi Haifu 3:1.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa A

Ajaks – Napoli 1:6

Liverpul – Rendžers 2:0

Grupa B

Briž – Atletiko Madrid 2:0

Porto – Bajer Leverkuzen 2:0

Grupa C

Bajern – Viktorija Plzenj 5:0

Inter – Barselona 1:0

Grupa D

Olimpik Marsej – Sporting 4:1

Ajntraht – Totenhem 0:0

Liga šampiona biće nastavljena u utorak, utakmicama četvrtog kola u grupama E, F, G i H.

