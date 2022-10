LŠ rezultati: Pobjeda i poraz Jadrana drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana pobijedili su večeras u Barseloni portugalsku Viktoriju Gimaraeš 23:7, u utakmici trećeg kola turnira druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Jadran je ranije danas poražen od francuske ekipe Nojzi le Sek 14:12, a nakon drugog takmičarskog dana ima skor od dva trijumfa i poraz.

Na startu savladao je juče rumunsku Oradeu 9:8.

Jadran su do drugog trijumfa vodili Marko Bošković i Matija Sladović sa po četiri, dok su Radzivon Zizudin, Danilo Radović i Meldin Hodžić postigli po tri gola.

Dvostruki strijelci bili su Džejk Musket i Danilo Stupar, dok su se po jednom upisali Lazar Vukićević i David Stevović.

Rival Jadrana u poslejdnjem meču na turniru, sjutra u 19 sati i 15 minuta, biće Barselona. (19.15).

