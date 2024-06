Lovre Runjić prvo pojačanje Mornara

Podgorica, (MINA) – Doskorašnji košarkaš Splita Lovre Runjić prvo je pojačanje Mornar Barskog zlata, saopšteno je iz tog kluba.

Lovro je skoro kompletnu svoju karijeru proveo u Splitu.

“Od 2018. godine mnogo puta je i igrao protiv Mornara, te su njegovi kvaliteti jako dobro poznati i stručnom štabu, ali i navijačima”, piše u saopštenju barskog kluba.

U prošloj sezoni prosječno je na parketu provodio 21 minut i postizao 6,8 poena po meču u ABA ligi.

