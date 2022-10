Liga šampiona rezultati – Pobjeda Nikšića u Roštoku

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić ostvario je pobjedu na startu završnog turnira Lige šampiona u Roštoku.

Nikšićki golbalisti savladali su danas u prvom kolu domaću Hanzu 12:7.

Izabranici trenera Nikole Čurovića su, nakon slabijeg starta i vođstva rivala od 3:0, serijom u od pet vezanih pogodaka do poluvremena napravili preokret za vođstvo od 5:3.

Sa nova tri gola razliku su povećali na pet i praktično već tada riješili pitanje pobjednika.

Ekipa Nikšića takmičenje na finalnom turniru nastavlja sjutra duelima protiv njemačkog Čemnicera (11.05), litvanskog Saltinisa (14.20) i finskog Old Pauera (17.35).

U nedjelju rivali biće im finski Aisti Sport (10.05) i portugalski Andvis (13.20).

Plasman u polufinale izboriće četiri prvoplasirana tima, dok će ostala dva igrati za peto mjesto.

Polufinalni dueli na programu su u nedjelju, dok će osvajači trofeja i medalja biti poznati dan kasnije.

Nikšićki klub u Roštoku nastupa u sastavu Goran Macanović, Marko Nikolić, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Mirnes Ramović i Velizar Obradović.

Predvodi ih trener Nikola Čurović, kome asistira Branislav Bulatović.

Nikšić je plasman na finale sezone izborio kao prvoplasirani u grupi Jug, nakon dva odigrana turnira i deset kola.

Crnogorski predstavnik kvalifikacione turnire završio je sa devet pobjeda i porazom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS