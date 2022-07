Lazić pojačao Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Doskorašnji košarkaš Mornar Barskog zlata Aleksandar Lazić novi je igrač Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Lazić igra na pozicijama krila i krilnog centra, a visok je 203 centimetra,

“Kazič je odličan kombo igrač koji može igrati i u postu, kao i na spoljnim pozicijama jer ima solidan šut sa perimetra”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Karijeru je počeo u Slovanu, nakon čega je bio u Dinamiku, u Megi dvije sezone, nakon čega odlazi u Olimpiju.

U sezoni 2019/20 je u Primorskoj bio jedan od bitnijih igrača.

Sa timom iz Kopra je osvojio Kup Slovenije gdje je ponio i MVP nagradu.

Posljednje dvije sezone bio je član Mornara.

Prethodne sezone je u prosjeku postizao osam poena uz 5,3 skoka i 35 odsto šuta za tri poena u ABA ligi.

