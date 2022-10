Knežević pobjednik ITF turnira u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski teniser Simon Knežević pobjednik je ITF turnira u Ulcinju.

On je danas u finalnom meču savladao drugog nosioca, Čeha Filipa Novaka 2:0, po setovima 6:0 i 6:1.

Knežević, koji je bio postavljen za prvog nosioca, na putu do finala eliminisao je Vlada Jankanja iz Srbije 2:1 (6:7, 7:5 i 6:3), Poljaka Igora Kubalku 2:1 (4:6, 6:3 i 7:5), crnogorskog tenisera Emila Dapčevića (6:1 i 4:3) i trećeg nosioca Makara Krivoščekova 2:1 (6:1, 6:7 i 6:1).

U ženskoj konkurenciji trofej je osvojio Dušica Popovski.

