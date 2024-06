Klemenko uputio žalbu MOK-u

Podgorica, (MINA) – Rezultat i kvalitet suđenja borbe između Bojane Gojković i Hsiao Ven Huang, koja je odlučivala o raspodjeli olimpijske vize, pokazao je tipičan primjer neprofesionalnosti, a moguće i korupcije, u suđenju u olimpijskom boksu, stoji u žalbi upućenoj Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK).

Predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore, Aleksander Klemenko, u pismu je izrazio protest zbog sudijske odluke u četvrtfinalnoj borbi kvalifikacionog turnira u Bangkoku, u kategoriji do 54 kilograma.

On je optužio Svjetsku boksersku asocijaciju (IBA) za nedovoljnu kontrolu kvaliteta i objektivnost suđenja.

“Organizator kvalifikacionog turnira je MOK, a ne IBA. Stoga je naš apel upućen Vama”, naveo je Klemenko u pismu MOK-u.

On je naglasio da je Hsiao Ven Huang izvanredna bokserka, dvostruka svjetska prvakinja, osvajačica olimpijske medalje, jedna od miljenica Azije na predstojećim Olimpijskim igrama.

“Svaka joj čast, ali izgubila je borbu, a olimpijska licenca je po pravu trebalo da pripadne Bojani Gojković”, rekao je Klemenko.

On je naglasio da je Crna Gora mala država sa malim Bokserskim savezom, ali da je ravnopravan i aktivni član olimpijskog pokreta.

“Nemamo mnogo olimpijaca i svaka pobjeda naših sportista je praznik za cijelu državu”, rekao je Klemenko.

On je podsjetio da je Gojković četvorostruka šampionka i šestostruka finalistkinja Evropskih prvenstava u različitim starosnim kategorijama.

“Ona je ponos naše zemlje i ne možemo sebi dozvoliti da ostanemo neaktivni kada vidimo kako joj je oduzeta olimpijska viza kao rezultat potpuno očigledne namjerne ili nenamjerne greške”, rekao je Klemenko.

On je apelovao na MOK da profesionalno analizira kvalitet suđenja i donese poštenu odluku.

“Budući da praksa održavanja olimpijskih kvalifikacionih turnira u boksu pod okriljem MOK-a nije toliko velika, ne poznajemo detaljno mogućnosti MOK-a da sagleda rezultate bokserskih mečeva, odnosno podjelu olimpijskih licenci. Ipak, molimo Vas da izvršite profesionalnu analizu kvaliteta suđenja te borbe i donesete poštenu odluku”, piše u pismu upućenom MOK-u.

