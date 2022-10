Kazahstan slavio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Kazahstana 5:1, u utakmici drugog kola Glavne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

To je drugi poraz izabranika selektora Sveta Ljesara u petoj grupi, nakon što su na startu izgubili od Slovenije u Mariboru 3:1.

Kazahstan, koji je uz Španiju možda i najbolja selekcija u Evropi, poveo je golom Brazilca Lea u 11. minutu.

Izjednačio je Filip Marković u 17, ali je Edson minut kasnije ponovo doveo Kazahstan u vođstvo.

Na 3:1 povisio je Anlod Knaub u 29, a sve dileme riješio je Albert Akbalikov desetak sekundi kasnije.

Konačan rezultat postavio je Tajnan u 38. minutu.

Crna Gora će u naednom kolu, 9. novembra u Almatiju, igrati sa Kazahstanom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS