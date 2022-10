Karate savez organizator dvodnevnog seminara i otvorenog Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Karate savez će 6. i 7. oktobra biti domaćin dvodnevnog seminara, koji će prethoditi subotnjem otvorenom Kupu Crne Gore za djecu, kadete, juniore, mlađe seniore i seniore, saopšteno je iz te asocijacije.

Gost Karate saveza na seminaru biće nekadašnji evropski i svjetski prvak, WKF instruktor i majstor karate sporta 5. dan, Predrag Stojadinov.

Planirano je da u okviru seminara, u Sportsko kulturnom centru Univerziteta Crne Gore, budu odrađene i mini pripreme za takmičare u borbama.

Odlukom selektora Slađana Mikulića pripremaće se kadeti Benjamin Aljošević (Bar, do 52), Filip Šoškić (Iskra, do 57), Nenad Đuričić (Bijela, do 63), Anes Arifaj (Iskra, do 70) i Mihailo Gojaković (Bar, preko 70) i kadetkinje Una Raković (Omladinac, do 47), Jovana Damjanović (Omladinac, do 54) i Ljubica Vlahović (Gorštak, preko 54).

Selektor Dejan Ivanović na pripreme pozvao je juniorke Helenu Backović (Omladinac, do 48) i Leu Marić (Šotokan tim, do 59) i juniore Balšu Vojinovića (Iskra, do 55), Ognjena Bjelajca (Omladinac, do 61), Andriju Danilovića (Omladinac, do 68), Emrea Saljiua (Omladinac, do 76) i Lazara Potparu (Fokus, preko 76).

U konkurenciji mlađih seniora selektori Žarko Raković i Almir Cecunjanin na pripreme okupiće Jovanu Stojanović (Bratstvo, do 68), Milenu Jovanović (Omladinac, preko 68), Matiju Bojića, (Fokus, do 60), Stefana Bajića (Budućnost, do 75), Nemanju Mikulića (Bijela, do 84) i Nemanju Jovovića (Bar, preko 84).

Crnogorsku reprezentaciju očekuje Svjetsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će od 26. do 30. oktobra biti održano u turskoj Konji.

Na pripremama boraviće i seniorke Anja Jović (Omladinac, do 50), Ana Drašković (Omladinac, do 55), Anđela Ivanović (Gorštak, do 55), Ksenija Rajović (Omladinac, do 61), Ksenija Miličković (Omladinac, do 61), Jelena Kotlaja (Ris, do 61), Marina Raković (Omladinac, do 68), Jovana Stojanović (Bratstvo, do 68), Vasilisa Bujić (Bar, do 68) i Milena Jovanović (Omladinac, preko 68 kilograma).

Pripremaće se i seniori Nenad Dulović (Omladinac, do 75), Lazar Jovović (do 75), Balša Miličković (Omladinac, do 75), Lazar Kukuličić (Omladinac, do 84), Nikola Malović (Onogošt, do 84), Dušan Bijelić (Bar, do 84) i Konstantin Vujošević (Budućnost, do 84).

