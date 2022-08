Kadeti startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva u Skoplju.

Izabranici Radovana Krivokapića izgubili su prvom kolu D grupe, u uzbudvljivoj utakmici, od Sjeverne Makedonije 69:62.

Domaćin je u prvom poluvremenu imao i 17 poena prednosti, ali je Crna Gora četiri minuta prije kraja povela 60:57.

Finiš je pripao domaćinu koji je bio spretniji i srećniji i došao do pobjede.

Najbolji u crnogorskoj selekciji bio je David Mirković, koji je pored 30 poena imao i 19 skokova.

Dvocifren učinak je imao samo još Marko Radunović sa 14 koševa.

U Sjevernoj Makedoniji istakao Dimitar Zetov sa 20 pogodaka.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 18 sati i 45 minuta, igrati sa Španijom.

