Kadeti srebrni na Balkanskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je drugo mjesto i srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

Crnogorski odbojkaši pobijedili su u poslednjoj utakmici turnira Sjevernu Makedoniju 3:0 (26:24, 25:1 i 25:18).

Slavili su bez izgubljenog seta i protiv Albanije, a jedino je Srbija, koja je i osvojila prvenstvo, bila bolja od crnogorske selekcije.

Kadetska reprezentacija Crne Gore bila je oslabljena

neigranjem Filipa Milosavljevića, jednog od najtalentovanijih igrača te generacije.

U redovima Crne Gore najviše poena osvojio je kapiten Luka Lojić – 17, a dvocifren je bio i Vuk Stanojević sa 12 osvojenih poena.

