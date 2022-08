Kadeti pobijedili u Gruziji

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je u Rustavi, u prvom od dva prijateljska meča, selekciju Gruzije 2:1.

Crnogorski fudbaleri bili su bolji rival, a uprkos rezultatskom zaostatku, uspjeli su da materijalizuju bolju igru i dođu do trijumfa.

Crna Gora je mogla do vođstva već u devetom minutu, nakon dobre dubinske lopte Lazara Maraša, Marko Perović je izašao sam ispred golmana domaćih, prošao ga, ali je, umjesto šuta na prazan gol, asistirao Vasiliju Adžiću, što su domaći defanzivci osujetili i spriječili pogodak.

U 15. minutu Andrej Camaj je bio u šansi poslije asistencije Perovića, ali je bio neprecizan.

Iz praktično jedine šanse na meču, Gruzija je došla do gola.

U 18. minutu nesporazum posljednje linije iskoristio je Aleksandre Turkia i postigao pogodak.

Crna Gora je izjednačila u 33. minutu, poslije lijepe akcije veznog reda, Danilo Vukanić je poslao odličan dubinski pas za Camaja, koji je zatim rutinski plasirao loptu u mrežu.

U 66. minutu Adžić je dobro pronašao Perovića, koji je bio zamalo neprecizan.

Adžić je bio akter akcije i u 83. minutu, odlično je uposlio Perovića, koji je pretrčao zadnju liniju protivnika i nesebično uposlio Vukanića za konačnih 2:1.

Gruzija i Crna Gora novi duel odigraće sjutra u 17 sati na trening kampu Fudbalskog saveza u Rustavi.

