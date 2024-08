Juniorke zlatne na EP u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobjednik je B prvenstva Evrope.

Crnogorske juniorke savladale su večeras u Ploeštiju, u finalnom meču, selekciju Češke 63:58 i sa maksimalnim učinkom izborile plasman u viši rang.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Jelena Bulajić sa 19 poena.

Ona je proglašena za najkorisniju igračicu šampionata.

Važan doprinos dala je i Atina Radević sa 18, dok je Ljube Andrić meč završila sa 15 poena i 12 skokova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS