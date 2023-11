Jadran poražen u Splitu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana poraženi su večeras od imenjaka iz Splita 16:14, u utakmici petog kola C grupe Lige šampiona.

Jadran, koji je izgubio i prvi međusobni duel u Trebinju 11:10, upisao je četvrti poraz u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Crnogorski prvak izgubio je i oba duela od mađarskog Ferencvaroša 17:10 i 9:7.

Jedini trijumf upisao je protiv Crvene zvezde, nakon boljeg izvođenja peteraca, rezultatom 21:20.

Splitski tim do pobjede vodili su Luka Bukić sa pet i Jerko Marinić Kragić sa četiri, dok je Đuro Radović meč završio sa tri gola.

U ekipi iz Herceg Novog najbolji je bio Ivan Nagajev sa šest golova.

Jadran će u šestom kolu, 5. decembra, biti gost Crvene zvezde.

