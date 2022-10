Jadran poražen od Mladosti

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras u Herceg Novom od zagrebačke Mladosti 9:7, u utakmici trećeg kola C grupe prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

To je prvi poraz hercegnovskog tima na turniru, nakon što su u prva dva kola upisali ubjedljive pobjede protiv litvanskog Zaibasa 12:2 i Enke iz Istanbula 19:8.

Mladost su do pobjede vodili Marko Elez i David Mujić sa po tri gola.

U ekipi Jadrana najefikasniji je bio Pavel Halturin sa tri, Džejk Musket postigao je dva, a po gol Radzivon Zizudin i Lazar Vukićević.

Jadran će u posljednjem kolu, sjutra u 12 sati, igrati protiv slovačkog Novakija.

Plasman u narednu rundu izboriće dvije najbolje ekipe sa turnira.

