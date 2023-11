Jadran odbranio trofej

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana drugi put uzastopno pobjednici su Kupa Crne Gore.

Jadran je danas u Podgorici, u finalnom meču, savladao kotorski Primorac 15:10 (5:3, 3:3, 4:2 i 3:2).

To je hercegnovskom timu 14. trofej Kupa.

Jadran je, osim posljednje dvije godine, trofej osvajao od 2011. do 2020, kao i 2006 i 2007.

Ima i dva trofeja Kupa bivše Državne zajednice 2004. i 2005. godine.

Hercegnovski tim do pobjede vodio je Danilo Radović sa četiri, Vasilije Radović postigao je tri, Ivan Nagajev i Lazar Vukićević po dva, a po gol Martin Gardašević, Dmitri Holod, Bojan Banićević i Damjan Vujičić

U kotirskom timu po tri gola postigli su Marko Mršić i Draško Brguljan, a po jedan Petar Ćetković, Nemanja Vico, Đorđe Stanojević i Nikola Marković.

