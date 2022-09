Iskri trofej Kupa šampiona

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Kup šampiona u Podgorici.

Iskra je nastup na turniru, čiji je organizator podgorički karate klub Omladinac, završila sa

12 zlatnih, jednom srebrnom i sedam bronzanih.

Drugo mjesto osvojio je Gorštak sa po sedam zlatnih i srebrnih i 13 bronzanih medalja.

Kao trećeplasirani završili su Potoci iz Pljevalja sa šest zlatnih, četiri srebrne i dvije bronzane.

Omladinac je nastup završio sa 20 zlatnih, pet srebrnih i deset bronzanih, ali kao domaćin nije bodovan za generalni plasman.

U open kategoriji, u konkurenciji seniora, trijumfovao je Nikola Malović.

Uspjeh Iskre upotpunio je Saša Petrić, koji je proglašen za najboljeg takmičara turnira.

U ženskoj konkurenciji trofej su “podijelile” članice Omladinca Una Raković i Helena Backović.

Turnir u Podgorici okupio je 626 takmičara iz 59 klubova i sedam država.

