I Martinović zaustavljen u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Andrija Martinović u prvom kolu završio je nastup na juniorskom prvenstvu Evrope u Pragu.

Martinović je na startu takmičenja u kategoriji do 100 kilograma poražen od Francuza Dermea Orsa.

Prvo kolo bilo je kobno i za ostala dva crnogorska predstavnika Petra Radovića i Marka Jancera, koji su eliminisani prethodna dva takmičarska dana.

Šampionat u Pragu okupio je 349 takmičara, 203 u muskoj i 146 u ženskoj konkurenciji, iz 39 država.

