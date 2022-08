Gojković: U Dizeldorfu posljednje provjere pred EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim vaterpolistima turnir u Dizeldorfu posljednja je provjera pred Evropsko prvenstvo (EP) u Splitu, kazao je selektor Vladimir Gojković.

On je uoči puta za Dizeldorf, gdje će u petak i subotu igrati sa Njemačkom i Španijom, kazao da su to utakmice koje nedostaju crnogorskoj reprezentaciji da što spremnije dočeka start šampionata.

“Turnir je posljednja provjera pred EP u Splitu. Poslije njega imaćemo još samo nekoliko dana priprema u Trebinju. Dobra provjera, poslije koje ćemo imati jasniju sliku naših mogućnosti. Vjerujem da ćemo biti spremni za EP”, kazao je Gojković.

Selektor Vladimir Gojković je za Dizeldorf odveo 17 igrača.

Na spisku su: Marko Petković, Dejan Lazović, Lazar Andrić, Stefan Vidović, Vlado Popadić, Bogdan Đurđić, Vladan Spaić, Kanstantsin Averka, Aleksa Ukropina, Miroslav Perković, Dušan Matković, Dušan Banićević, Petar Tešanović, Luka Murišić, Vasilije Radović, Marko Mršić i Jovan Vujović.

U stručnom štabu, pored selektora Gojkovića, pomoćnici Miodrag Matković, Miloš Šćepanović, fizioterapeut Ivan Borović i psiholog Nikola Mijušković.

Crnogorski vaterpolisti na startu turnira, sjutra u 19 sati, igraće sa Njemačkom, a narednog dana, u isto vrijeme, rival im je Španija.

