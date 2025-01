Galatasaraj neriješeno sa Dinamom iz Kijeva

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Galatasaraja i Dinama iz Kijeva igrali su večeras u Istanbulu 3:3, u premijernom meču sedmog kola Lige Evrope.

Galatasaraj je vodio 2:0 i 3:1, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom (3:3).

Junak gostiju bio je iskusni Andrej Jarmolenko, dvostruki strijelac koji je svom timu donio prvi bod.

Šampion Turske vezao je četvrti remi i propustio priliku da osigura osminu finala i Top 8.

Galatasaraj je, golovima Davinsona Sančeza u 6. i Abdulkerima Bardakčija u 21. minutu, poveo 2:0.

Na 2:1 smanjio je Vladislav Vanat u 45, a prednost na dva gola vratio je Viktor Osimen u 53. minutu iz penala.

Jarmolenko je u 69. vratio Dinamo u igru, a u 81. minutu donio bod.

U posljednjem kolu Galatasaraj će gostovati Ajaksu, dok će Dinamo Kijev igrati protiv RFS iz Letonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS