Fudbalski savez – Pioniri na razvojnom turniru u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore od 17. do 22. novembra nastupiće na UEFA Razvojnom turniru u Staroj Pazovi, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će rivali crnogorskih fudbalera biti domaćin Srbija, Finska i Grčka.

Selektor Radovan Kavaja za turnir u Staroj Pazovi raćuna na 21 fudbalera.

Na spisku su – golmani Dimitrije Minić (Stari aerodrom), Edin Lekić (Dečić);

odbrana: Marko Glendža (Grbalj), Đorđe Fabris, Stefan Delić (Budva), Andrija Anđelić, Aleksa Perišić (Budućnost), Balša Vuletić (Stari aerodrom) i Vuk Kostić (Lovćen);

vezni red: Nenad Miranović, Darvin Đukić (Stari aerodrom), Lazar Savović, Vuk Pavićević (Budućnost), Radovan Zečević (Sutjeska), Stefan Janković (Crvena zvezda, Srbija), Petar Ražnatović (Arsenal), Andrija Vukoje (Grbalj) i Viktor Bubanja (Budva);

napad: Kristijan Jovović, Pavle Roćenović (Grbalj), Alan Kastrat (Metropoliten, SAD).

Crna Gora će 17. novembra (13.30) igrati sa Srbijom, dva dana kasnije sastaće se sa Finskom, dok je za 22. novembar zakazan duel sa Grčkom.

