Fudbalski savez odgodio utakmice svih takmičenja zbog Dana žalosti

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez je, zbog proglašenja trodnevne žalosti u Crnoj Gori, odgodio sve utakmice koje su prema rasporedu takmičenja trebale da budu odigrane u subotu i nedjelju, saopšteno je iz te asocijacije.

Vlada Crne Gore proglasila je trodnevnu žalost povodom tragedije koja se dogodila na Cetinju.

Dani žalosti su subota, nedjelja i ponedjeljak, odnosno 13, 14 i 15. avgust 2022. godine.

Utakmice četvrtog kola Meridianbet Prve crnogorske lige biće odigrane u utorak, dok su mečevi prvog kola Druge lige naprogramu dan kasnije.

Termini odigravanja utakmica Omladinske i Kadetske lige biće naknadno objavljeni.

“Fudbalski savez Crne Gore izražava žaljenje zbog tragičnog dogđaja koji se danas odigrao na Cetinju i porodicama svih žrtava upućuje izraze iskrenog saučešća”, piše u saopštenju.

