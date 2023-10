FSCG donirao klubovima lopte

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) opredijelio je crnogorskim klubovima novi kontingent lopti za igru i trening, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodio se da je klubovima koji se takmiče u Omladinskoj, Kadetskoj i Pionirskoj ligi podijeljena 751 lopta, a raspodjelom su obuhvaćene i selekcije koje ti klubovi imaju u okviru regija.

Saopšteno je da je ove sezone FSCG opredijelio 135 lopti za klubove koji se takmiče u Ženskoj fudbalskoj ligi, kao i klubovima koji učestvuju u Kadetskoj razvojnoj ligi.

“Ranije je u redovnoj isporuci uoči početka nove sezone klubovima Meridianbet Prve crnogorske i Druge lige podijeljeno ukupno 1.000 lopti. Isti broj lopti klubovi će dobiti pred početak druge dijela sezone”, piše u saopštenju FSCG.

Navodi se da je Udruženjima klubova FSCG – Centar, Sjever i Jug, opredijeljeno je 150 lopti za utakmice, kao i da je predviđeno da svaki od učesnika u takmičenjima seniora dobije po pet lopti.

“U dosadašnjem dijelu sezone FSCG je klubovima donirala 2.036 lopti, dok će za cijelu takmičarsku sezonu biti podijeljeno oko 4.000 lopti”, piše u saopštenju FSCG.

